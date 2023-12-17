Буданов: Без мобилизации не обойтись, все сознательные в войсках с февраля 2022-го – видео
При нынешней штатной численности ВСУ никакой рекрутинг не закроет потребности армии, поэтому без мобилизации не обойтись. Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
Буданов в выступлении на дискуссионной панели "2024: вызовы и перспективы" сказал, что в сложившихся условиях обойтись без мобилизации практически невозможно.
По его словам, штатная численность ВСУ настолько велика (глава ГУР оценил ее в миллион сто тысяч человек, подчеркнув при этом, что названная цифра – условная, так как реальные данные являются государственной тайной), что "никакой рекрутинг такие объемы закрыть не может, исключительно мобилизация".
При этом, отметил он, добровольцы или встали в ряды защитников Украины в первые полгода после начала полномасштабного вторжения РФ, или уже были в это время на военной службе.
"По объективным причинам из тех людей осталось немного. Это факт, это нужно понимать и признавать", – сказал Буданов.
По его словам, "даже мнения нельзя допускать, что без мобилизации можно обойтись. Нельзя".
Главной проблемой при этом остается вопрос мотивации. Если у попавших под мобилизацию ее нет, то "сколько бы людей – принудительно или непринудительно, какими-то уловками или согласно нормам законодательства, – мы бы ни мобилизовали, КПД будет почти нулевой", отметил глава ГУР.
"У нас большинство людей, к сожалению, несмотря на то, что кричат "я – украинец" и "Украина превыше всего", гражданами Украины себя так и не почувствовали. У них нет ощущения, что враг захватил нашу территорию и что у каждого из нас есть священная обязанность защищать эту страну", – сказал Буданов.
"У многих нет ощущения, что это их война... Значительное количество людей оказались не готовы отстаивать свое государство", – считает он.
По его мнению, с такими людьми у государства должен быть честный диалог. "Если война — значит, война, и не надо этого бояться", – сказал Буданов.
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