Бійці Сил спеціальних операцій знищили російський танк під Авдіївкою. Операцію було проведено вночі. Про це повідомляється в Telegram ССО.

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Як зазначається, оператори Сил спецоперацій ЗСУ отримали інформацію про те, що неподалік Авдіївки стоїть російський танк.

Група ССО висунулася за зазначеними координатами.

"Знищення техніки вирішили провести вночі. Обійшовши танк росіян з тилу воїни ССО пострілом з ПТРК Nlaw завдали вогневе ураження танку російських окупантів", – йдеться у повідомленні.

Після виконання завдання група ССО успішно повернулася на базу.

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