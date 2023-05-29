RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Швидко та яскраво. Бійці ССО вночі обійшли російський танк з тилу та влупили з NLAW – відео видео

Этот материал также доступен на русском
29.05.2023, 19:43
Український дрон-камікадзе вдарив у російський Patriot – відео влучення від першої особи
Український дрон-камікадзе вдарив у російський Patriot – відео влучення від першої особи
Український дрон-камікадзе влетів у лобове скло вантажівки росіян – FPV-відео з фронту
Український дрон-камікадзе влетів у лобове скло вантажівки росіян – FPV-відео з фронту

Бійці Сил спеціальних операцій знищили російський танк під Авдіївкою. Операцію було проведено вночі. Про це повідомляється в Telegram ССО.

Як зазначається, оператори Сил спецоперацій ЗСУ отримали інформацію про те, що неподалік Авдіївки стоїть російський танк.

Група ССО висунулася за зазначеними координатами.

"Знищення техніки вирішили провести вночі. Обійшовши танк росіян з тилу воїни ССО пострілом з ПТРК Nlaw завдали вогневе ураження танку російських окупантів", – йдеться у повідомленні.

Після виконання завдання група ССО успішно повернулася на базу.

Читайте також: У Скадовську почали дзвонити та бронювати готелі та паркування для танків Leopard – відео

Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнавтратитанкссо
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 