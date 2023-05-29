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Быстро и ярко. Бойцы ССО ночью обошли российский танк с тыла и влупили из NLAW – видео видео

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29.05.2023, 19:43
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Бойцы Сил специальных операций уничтожили российский танк под Авдеевкой. Операция была проведена ночью. Об этом сообщается в Telegram ССО.

Как отмечается, операторы Сил спецопераций ВСУ получили информацию о том, что недалеко от Авдеевки стоит российский танк.

Группа ССО выдвинулась по указанным координатам.

"Уничтожение техники решили провести ночью. Обойдя танк россиян с тыла воины ССО выстрелом из ПТРК NLAW нанесли огневое поражение танку российских оккупантов", – говорится в сообщении.

После выполнения задания группа ССО успешно вернулась на базу.

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Наталья Медведева
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