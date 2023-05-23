Президент Володимир Зеленський у День морської піхоти подякував українським військовослужбовцям і назвав бригади морпіхів, які б’ються на найжорсткіших напрямках фронту та ефективно нищать окупантів. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

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Він нагадав, що сьогодні перебував на передових позиціях у районі Вугледара й Марʼїнки, де привітав морпіхів з їхнім професійним святом та вручив держнагороди найкращим підрозділам.

"Це 35-та окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського, 406-та окрема артилерійська бригада імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова та 140-й окремий розвідувальний батальйон. Дуже потужні підрозділи, і я вдячний кожному з вас, воїни", – сказав Зеленський.

Президент подякував 36-й окремій бригаді морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського.

"Цей підрозділ, б’ючись зараз, часто заслуговує на вдячність завдяки своїй силі та ефективності", – сказав він.

Також президент відзначив 137-й окремий батальйону морської піхоти "за дуже хороші результати" на передовій.

"Сьогодні маю честь подякувати також іншим підрозділам наших Сил оборони, які б’ються саме на найжорстокіших напрямках. 55-та окрема артилерійська бригада "Запорізька Січ" – незмінно молодці, незмінно дієві. 59-та окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка – як і завжди, найсильніші", – сказав Зеленський.

Він також подякував 74-му окремому розвідувальному батальйону, 5-й окремій Слобожанській бригаді Нацгвардії, яка воює на Луганщині і "саме так, як потрібно, захищає позиції, саме так, як потрібно, знищує російських окупантів".

Сьогодні, в День морської піхоти, Зеленський перебував на Донбасі, де нагородив морпіхів і оголосив про створення Корпусу морської піхоти у Збройних Силах України.

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