Президент Владимир Зеленский в День морской пехоты поблагодарил украинских военнослужащих и назвал бригады морпехов, которые сражаются на самых жестких направлениях фронта и эффективно уничтожают оккупантов. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

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Он напомнил, что сегодня находился на передовых позициях в районе Угледара и Марьинки, где поздравил морпехов с их профессиональным праздником и вручил госнаграды лучшим подразделениям.

"Это 35-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского, 406-я отдельная артиллерийская бригада имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова и 140-й отдельный разведывательный батальон. Очень мощные подразделения, и я благодарен каждому из вас, воины," – сказал Зеленский.

Президент поблагодарил 36-ю отдельную бригаду морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.

"Это подразделение, сражаясь сейчас, часто заслуживает благодарности благодаря своей силе и эффективности", – сказал он.

Также президент отметил 137-й отдельный батальон морской пехоты "за очень хорошие результаты" на передовой.

"Сегодня имею честь поблагодарить также другие подразделения наших Сил обороны, которые сражаются именно на самых жестких направлениях. 55-я отдельная артиллерийская бригада "Запорожская Сечь" – неизменно молодцы, неизменно действенны. 59-я отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка – как и всегда, самые сильные", – сказал Зеленский.

Он также поблагодарил 74-й отдельный разведывательный батальон, 5-ю отдельную Слобожанскую бригаду Нацгвардии, которая воюет на Луганщине и "именно так, как нужно, защищает позиции, именно так, как нужно, уничтожает российских оккупантов".

Сегодня, в День морской пехоты, Зеленский находился на Донбассе, где наградил морпехов и объявил о создании Корпуса морской пехоты в Вооруженных Силах Украины.

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