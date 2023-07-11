Росіяни вчергове обстріляли Херсон, поранивши п’ятьох мирних мешканців, зокрема дитину. Херсонська обласна військова адміністрація показала відео наслідків масованого обстрілу.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Армія РФ прицільно вдарила по оселях мирних людей, а також по гуманітарному штабу. Поранення отримали пʼятеро людей, стан одного з постраждалих – тяжкий. Наймолодшій пораненій – лише вісім років", – повідомили в ОВА.

Усіх потерпілих доставили до лікарень.

Наймолодша потерпіла – восьмирічна дівчинка, в котрої діагностували поранення середнього ступеня тяжкості. На момент обстрілу вона була на подвірʼї будинку.

68-річний чоловік отримав важкі поранення, йому уламками травмувало голову, шию, грудну клітину, руки та ноги. Ще двоє людей, 56-річна жінка та 52-річний чоловік, дістали поранення середнього ступеня тяжкості.

Ще один чоловік постраждав у Кіндійці, зазначили в ОВА.

Також сьогодні голова ОВА Олександр Прокудін повідомив, що російська армія вдарила з "Градів" по Софіївці Станіславської громади Херсонської області. За попередньою інформацією, загинула жінка, ще один чоловік дістав поранення.

Після того, як Сили оборони звільнили від росіян Херсон і частину населених пунктів області, армія РФ регулярно обстрілює території, над якими втратила контроль. Після підриву Каховської ГЕС окупанти теж продовжували обстрілювати населені пункти Херсонської області, не даючи людям евакуюватись із затоплених домівок.

Дивіться також: Росія вгатила по пункту незламності у Херсоні: вбила двох людей – відео

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.