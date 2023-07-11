Россияне в очередной раз обстреляли Херсон, ранив пятерых мирных жителей, в том числе ребенка. Херсонская областная военная администрация показала видео последствий массированного обстрела.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Армия РФ прицельно ударила по домам мирных людей, а также по гуманитарному штабу. Ранения получили пять человек, состояние одного из пострадавших – тяжелое. Самой младшей раненой – всего восемь лет", – сообщили в ОВА.

Всех пострадавших доставили в больницы.

Самая младшая потерпевшая – восьмилетняя девочка, у которой диагностировали ранение средней степени тяжести. На момент обстрела она была во дворе дома.

68-летний мужчина получил тяжелые ранения, ему обломками травмировало голову, шею, грудную клетку, руки и ноги. Еще два человека, 56-летняя женщина и 52-летний мужчина, получили ранения средней степени тяжести.

Еще один мужчина пострадал в Киндийке, отметили в ОВА.

Также сегодня глава ОВА Александр Прокудин сообщил, что российская армия ударила из "Градов" по Софиевке Станиславской общины Херсонской области. По предварительной информации, погибла женщина, еще один мужчина получил ранения.

После того, как Силы обороны освободили от россиян Херсон и часть населенных пунктов области, армия РФ регулярно обстреливает территории, над которыми потеряла контроль. После подрыва Каховской ГЭС оккупанты тоже продолжали обстреливать населенные пункты Херсонской области, не давая людям эвакуироваться из затопленных домов.

Смотрите также: Россия ударила по пункту несокрушимости в Херсоне: убила двух человек – видео

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.