Прикордонники знайшли в ніші для запасного колеса легковика напівголого чоловіка, який намагався нелегально виїхати з України. Відповідне відео опублікувала пресслужба Державної прикордонної служби.
У повідомленні зазначено, що на пункті пропуску "Лужанка" на Закарпатті прикордонники виявили напівголого чоловіка в ніші для запасного колеса.
Його перевозила цивільна вагітна дружина-іноземка.
Стверджується, що пара не зупинилася на одному правопорушенні та вчинила скандал. На записі можна побачити, як прикордонники намагаються заспокоїти чоловіка.
Після рішення співробітників ДПСУ евакуювати автомобіль жінка кидалася під колеса, а також намагалася втекти з пункту пропуску, протаранивши шлагбаум.
Їх затримала поліція, жінці загрожує кримінальна відповідальність, її супутник перебуває у пункті тимчасового тримання.
- 11 серпня на засіданні РНБО рекомендувала Залужному призначити на посади начальників обласних ТЦК бойових офіцерів. Тоді Зеленський оголосив, що через два тижні буде окреме засідання РНБО, присвячене роботі ВЛК.
- Того ж дня Зеленський повідомив, що ухвалено рішення звільнити всіх обласних військкомів, а 17 серпня він підписав указ.
- Зеленський побував на фронті в Запорізькій і Донецькій областях, де зустрівся з бійцями та командирами 16 бригад. За його словами, в кожній бригаді говорили про проблеми з комплектуванням.
Дивіться також: "Бізнес" на ухилянтах. СБУ затримала голову ВЛК, адвоката і посадовицю лікарні – фото
Коментарі