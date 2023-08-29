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Дружина кидалася під колеса. Прикордонники знайшли чоловіка, який ховався у багажнику: відео видео

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29.08.2023, 12:48
Напівголий чоловік на кордоні
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Прикордонники знайшли в ніші для запасного колеса легковика напівголого чоловіка, який намагався нелегально виїхати з України. Відповідне відео опублікувала пресслужба Державної прикордонної служби.

У повідомленні зазначено, що на пункті пропуску "Лужанка" на Закарпатті прикордонники виявили напівголого чоловіка в ніші для запасного колеса.

Його перевозила цивільна вагітна дружина-іноземка.

Стверджується, що пара не зупинилася на одному правопорушенні та вчинила скандал. На записі можна побачити, як прикордонники намагаються заспокоїти чоловіка.

Після рішення співробітників ДПСУ евакуювати автомобіль жінка кидалася під колеса, а також намагалася втекти з пункту пропуску, протаранивши шлагбаум.

Їх затримала поліція, жінці загрожує кримінальна відповідальність, її супутник перебуває у пункті тимчасового тримання.

  • 11 серпня на засіданні РНБО рекомендувала Залужному призначити на посади начальників обласних ТЦК бойових офіцерів. Тоді Зеленський оголосив, що через два тижні буде окреме засідання РНБО, присвячене роботі ВЛК.
  • Того ж дня Зеленський повідомив, що ухвалено рішення звільнити всіх обласних військкомів, а 17 серпня він підписав указ.
  • Зеленський побував на фронті в Запорізькій і Донецькій областях, де зустрівся з бійцями та командирами 16 бригад. За його словами, в кожній бригаді говорили про проблеми з комплектуванням.

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Дмитро Гриниченко
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