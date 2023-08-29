Прикордонники знайшли в ніші для запасного колеса легковика напівголого чоловіка, який намагався нелегально виїхати з України. Відповідне відео опублікувала пресслужба Державної прикордонної служби.

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У повідомленні зазначено, що на пункті пропуску "Лужанка" на Закарпатті прикордонники виявили напівголого чоловіка в ніші для запасного колеса.

Його перевозила цивільна вагітна дружина-іноземка.

Стверджується, що пара не зупинилася на одному правопорушенні та вчинила скандал. На записі можна побачити, як прикордонники намагаються заспокоїти чоловіка.

Після рішення співробітників ДПСУ евакуювати автомобіль жінка кидалася під колеса, а також намагалася втекти з пункту пропуску, протаранивши шлагбаум.

Їх затримала поліція, жінці загрожує кримінальна відповідальність, її супутник перебуває у пункті тимчасового тримання.

11 серпня на засіданні РНБО рекомендувала Залужному призначити на посади начальників обласних ТЦК бойових офіцерів. Тоді Зеленський оголосив, що через два тижні буде окреме засідання РНБО, присвячене роботі ВЛК.

Того ж дня Зеленський повідомив, що ухвалено рішення звільнити всіх обласних військкомів, а 17 серпня він підписав указ.

Зеленський побував на фронті в Запорізькій і Донецькій областях, де зустрівся з бійцями та командирами 16 бригад. За його словами, в кожній бригаді говорили про проблеми з комплектуванням.

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