Пограничники нашли в нише для запасного колеса легковой машины полуголого мужчину, который пытался нелегально выехать из Украины. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Государственной пограничной службы.
В сообщении сказано, что на пункте пропуска "Лужанка" в Закарпатской области пограничники обнаружили полуголого мужчину в нише для запасного колеса.
Его перевозила гражданская беременная жена-иностранка.
Утверждается, что пара не остановилась на одном правонарушении и устроила скандал. На записи можно увидеть, как пограничники пытаются успокоить мужчину.
После решения сотрудников ГПСУ эвакуировать автомобиль женщина бросалась под колеса, а также пыталась сбежать с пункта пропуска, протаранив шлагбаум.
Их задержала полиция, женщине грозит уголовная ответственность, ее спутник находится в пункте временного содержания.
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