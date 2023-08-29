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Жена бросалась под колеса. Пограничники нашли мужчину, который прятался в багажнике: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
29.08.2023, 12:48
Полуголый мужчина на границе
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Пограничники нашли в нише для запасного колеса легковой машины полуголого мужчину, который пытался нелегально выехать из Украины. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Государственной пограничной службы.

В сообщении сказано, что на пункте пропуска "Лужанка" в Закарпатской области пограничники обнаружили полуголого мужчину в нише для запасного колеса.

Его перевозила гражданская беременная жена-иностранка. 

Утверждается, что пара не остановилась на одном правонарушении и устроила скандал. На записи можно увидеть, как пограничники пытаются успокоить мужчину.

После решения сотрудников ГПСУ эвакуировать автомобиль женщина бросалась под колеса, а также пыталась сбежать с пункта пропуска, протаранив шлагбаум. 

Их задержала полиция, женщине грозит уголовная ответственность, ее спутник находится в пункте временного содержания. 

  • 11 августа на заседании СНБО рекомендовал Залужному назначить на должности начальников областных ТЦК боевых офицеров. Тогда Зеленский объявил, что через две недели будет отдельное заседание СНБО, посвященное работе ВЛК.
  • В тот же день Зеленский сообщил, что принято решение уволить всех областных военкомов, а 17 августа он подписал указ.
  • Зеленский побывал на фронте в Запорожской и Донецкой областях, где встретился с бойцами и командирами 16 бригад. По его словам, в каждой бригаде говорили о проблемах с комплектованием.

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Дмитрий Гриниченко
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