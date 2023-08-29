Пограничники нашли в нише для запасного колеса легковой машины полуголого мужчину, который пытался нелегально выехать из Украины. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Государственной пограничной службы.

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В сообщении сказано, что на пункте пропуска "Лужанка" в Закарпатской области пограничники обнаружили полуголого мужчину в нише для запасного колеса.

Его перевозила гражданская беременная жена-иностранка.

Утверждается, что пара не остановилась на одном правонарушении и устроила скандал. На записи можно увидеть, как пограничники пытаются успокоить мужчину.

После решения сотрудников ГПСУ эвакуировать автомобиль женщина бросалась под колеса, а также пыталась сбежать с пункта пропуска, протаранив шлагбаум.

Их задержала полиция, женщине грозит уголовная ответственность, ее спутник находится в пункте временного содержания.

11 августа на заседании СНБО рекомендовал Залужному назначить на должности начальников областных ТЦК боевых офицеров. Тогда Зеленский объявил, что через две недели будет отдельное заседание СНБО, посвященное работе ВЛК.

В тот же день Зеленский сообщил, что принято решение уволить всех областных военкомов, а 17 августа он подписал указ.

Зеленский побывал на фронте в Запорожской и Донецкой областях, где встретился с бойцами и командирами 16 бригад. По его словам, в каждой бригаде говорили о проблемах с комплектованием.

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