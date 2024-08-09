9 серпня FPV-дрон бійців центру спецоперацій "А" Служби безпеки України вразив російський вертоліт під час польоту у Курській області. Про це LIGA.net розповів проінформований співрозмовник.

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"Служба Божа відпрацювала ще одну ціль за допомогою FPV-дрона у "Курській народній республіці", – розповів співрозмовник LIGA.net.

На відео видно, як безпілотник ЦСО "А" СБУ вражає вертоліт у момент його польоту.

6 серпня бійці центру спецоперацій "А" Служби безпеки України підбили російський вертоліт Мі-28 за допомогою FPV-дрона над Курською областю.

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