Полювання на вертольоти Росії продовжується: FPV-дрон СБУ вразив ворожу техніку під час польоту
9 серпня FPV-дрон бійців центру спецоперацій "А" Служби безпеки України вразив російський вертоліт під час польоту у Курській області. Про це LIGA.net розповів проінформований співрозмовник.
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"Служба Божа відпрацювала ще одну ціль за допомогою FPV-дрона у "Курській народній республіці", – розповів співрозмовник LIGA.net.
На відео видно, як безпілотник ЦСО "А" СБУ вражає вертоліт у момент його польоту.
6 серпня бійці центру спецоперацій "А" Служби безпеки України підбили російський вертоліт Мі-28 за допомогою FPV-дрона над Курською областю.
Генштаб ЗСУ підтвердив, що у ніч проти 3 серпня Сили оборони вдарили по аеродрому "Морозовськ".
Тоді військові повідомляли, що зафіксовано влучання в склади з боєприпасами, де зберігалися, зокрема, і керовані авіаційні бомби. Співрозмовник LIGA.net повідомив, що безпілотники ГУР уразили склад пально-мастильних матеріалів у цьому регіоні.
4 серпня з'явилися перші супутникові знімки з "Морозовська" після удару: зафіксовано ураження складів із боєприпасами, а сліди пожеж видно і біля інших будівель, і біля місць паркування винищувачів РФ.
5 серпня ГУР підтвердило знищення Су-34 та складу боєкомплектів після українського удару по "Морозовську" - опубліковано супутникові знімки.
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