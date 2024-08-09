Охота на вертолеты РФ продолжается: FPV-дрон СБУ поразил вражескую технику во время полета
9 августа FPV-дрон бойцов центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины поразил российский вертолет во время полета в Курской области. Об этом LIGA.net рассказал информированный собеседник.
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"Служба Божья отработала еще одну цель с помощью FPV-дрона в "Курской народной республике", – рассказал собеседник LIGA.net.
На видео видно, как беспилотник ЦСО "А" СБУ поражает вертолет в момент его полета.
6 августа бойцы центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины подбили российский вертолет Ми-28 с помощью FPV-дрона над Курской областью.
Генштаб ВСУ подтвердил, что в ночь на 3 августа Силы обороны ударили по аэродрому "Морозовск".
Тогда военные сообщали, что зафиксировано попадание в склады с боеприпасами, где хранились, в том числе, и управляемые авиационные бомбы. Собеседник LIGA.net сообщил, что беспилотники ГУР поразили склад горюче-смазочных материалов в этом регионе.
- 4 августа появились первые спутниковые снимки с "Морозовска" после удара: зафиксировано поражение складов с боеприпасами, а следы пожаров видны и у других зданий, и у парковочных мест истребителей РФ.
5 августа ГУР подтвердило уничтожение Су-34 и склад боекомплектов после украинского удара по "Морозовску" – опубликованы спутниковые снимки.