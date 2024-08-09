9 августа FPV-дрон бойцов центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины поразил российский вертолет во время полета в Курской области. Об этом LIGA.net рассказал информированный собеседник.

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"Служба Божья отработала еще одну цель с помощью FPV-дрона в "Курской народной республике", – рассказал собеседник LIGA.net.

На видео видно, как беспилотник ЦСО "А" СБУ поражает вертолет в момент его полета.

6 августа бойцы центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины подбили российский вертолет Ми-28 с помощью FPV-дрона над Курской областью.