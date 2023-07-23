Волонтерська група Escadrone опублікувала відео нового застосування дрона-камікадзе Pegas+ по БМП окупантів.

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У ролику показано, як дрон заходить на БМП і завдає удару у її лобову броню. Після цього дрони спостереження фіксують спочатку задимлення підбитої машини, а потім серію детонацій її боєзапасу, яка закінчується грандіозним вибухом із повною "анігіляцією".

Раніше повідомлялося, що Pegas+ був модифікований для потреб підрозділів ССО і переданий їм для використання.

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