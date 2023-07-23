RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Після удару дрона Pegas детонує боєзапас БМП окупантів – відео видео

Этот материал также доступен на русском
23.07.2023, 18:13
Детонація боєзапасу російської БМП після удару дроном-камікадзе Pegas (Фото - скриншот)
Кримський міст частково обвалено знову. Окупанти говорять про нічний підрив аквадронів – відео, фото
Кримський міст частково обвалено знову. Окупанти говорять про нічний підрив аквадронів – відео, фото
Удар по заводу "Топаз" в окупованому Донецьку – відео та фото наслідків
Удар по заводу "Топаз" в окупованому Донецьку – відео та фото наслідків

Волонтерська група Escadrone опублікувала відео нового застосування дрона-камікадзе Pegas+ по БМП окупантів.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

У ролику показано, як дрон заходить на БМП і завдає удару у її лобову броню. Після цього дрони спостереження фіксують спочатку задимлення підбитої машини, а потім серію детонацій її боєзапасу, яка закінчується грандіозним вибухом із повною "анігіляцією".

Раніше повідомлялося, що Pegas+ був модифікований для потреб підрозділів ССО і переданий їм для використання.

  • Російський окупант відстрілювався, але все одно "упіймав" дрон Goida в окопі: відео 18+.
  • Дрон Zelya спалив Т-80, відео удару по танковій колоні Росії на Запорізькому напрямку.

Дивіться також: Нове застосування дрона Pegas+ зі спецзарядом по танку РФ: детонує боєзапас – відео

Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнабмпдрон-камікадзеPegas
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 