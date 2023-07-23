Волонтерская группа Escadrone опубликовала видео нового применения дрона-камикадзе Pegas+ по БМП оккупантов.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

В ролике показано, как дрон заходит на БМП и наносит удар в ее лобовую броню. После этого дроны наблюдения фиксируют сначала задымление подбитой машины, а затем серию детонаций ее боезапаса, которая заканчивается грандиозным взрывом с полной "аннигиляцией".

Ранее сообщалось, что Pegas+ был модифицирован для нужд подразделений ССО и передан им для использования.

Российский оккупант отстреливался, но все равно "поймал" дрон Goida в окопе: видео 18+.

Дрон Zelya сжег Т-80, видео удара по танковой колонне России на Запорожском направлении.

Смотрите также: Новое применение дрона Pegas+ со спецзарядом по танку РФ: детонирует боезапас – видео

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.