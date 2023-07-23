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После удара дрона Pegas детонирует боезапас БМП оккупантов – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2023, 18:13
Детонация боезапаса российской БМП после удара дроном-камикадзе Pegas (Фото - скриншот)
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Волонтерская группа Escadrone опубликовала видео нового применения дрона-камикадзе Pegas+ по БМП оккупантов.

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В ролике показано, как дрон заходит на БМП и наносит удар в ее лобовую броню. После этого дроны наблюдения фиксируют сначала задымление подбитой машины, а затем серию детонаций ее боезапаса, которая заканчивается грандиозным взрывом с полной "аннигиляцией". 

Ранее сообщалось, что Pegas+ был модифицирован для нужд подразделений ССО и передан им для использования.

  • Российский оккупант отстреливался, но все равно "поймал" дрон Goida в окопе: видео 18+.
  • Дрон Zelya сжег Т-80, видео удара по танковой колонне России на Запорожском направлении.

Смотрите также: Новое применение дрона Pegas+ со спецзарядом по танку РФ: детонирует боезапас – видео

Сергей Бережной
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войнабмпPegasдрон-камикадзе
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