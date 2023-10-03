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Пропагандисти з Росія 1 показали "розвиток Калінінграда". На відео був польський Ельблонг видео

Этот материал также доступен на русском
03.10.2023, 13:10
Сюжет Росії 1 про нібито Калінінград
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Російський пропагандистський канал "Росія 1" показав сюжет про "розвиток Калінінграда", де демонструвалися кадри з польського Ельблонга. На це звернув увагу уповноважений уряду з питань безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарин.

Чиновник опублікував уривок із сюжету про Калінінград, де стверджується, що місто "розвивається і стає багатшим".

"Ситуація в Росії, мабуть, дуже важка, особливо в Калінінграді. На кадрах наш польський Ельблонг, гарне польське місто", – заявив Жарин.
9 травня 2023 року Польща офіційно позбулася російської назви для міста Калінінград на користь польського Кролевця. Там аргументували внесення змін тим, що російська назва для міста є штучною, а в Польщі Калінінград історично відомий саме як Królewiec.
ДОВІДКА. Назва "Крулевець" є перекладом польською мовою історичної назви "Кенігсберг". Назва "Кенігсберг" використовувалася протягом 700 років, коли місто контролювалося Тевтонським Орденом, Пруссією та Німеччиною. Протягом 190 років місто належало польським королям. Лише 1945 року Кенігсберг було окуповано СРСР, а 1946 року перейменовано на Калінінград.
  • Раніше посол України у Варшаві Василь Зварич заявив, що Польщу однією з перших запрошували на форум оборонних індустрій у Києві, але ніхто не приїхав.
  • При цьому Зварич запевнив, що між Україною та Польщею немає "масштабної кризи у відносинах".
  • Глава МЗС Польщі не приїхав до Києва. Сказав про "період економічного спаду" у стосунках.

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Дмитро Гриниченко
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