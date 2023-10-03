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Пропагандисты с Россия 1 показали "развитие Калининграда". На видео был польский Эльблонг видео

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2023, 13:10
Сюжет России 1 о якобы Калининграде
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Российский пропагандистский канал Россия 1 показал сюжет о "развитии Калининграда", где демонстрировались кадры из польского Эльблонга. На это обратил внимание уполномоченный правительства по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарын.

Чиновник опубликовал отрывок из сюжета о Калининграде, где утверждается, что город "развивается и становится богаче". 

"Ситуация в России, должно быть, очень тяжелая, особенно в Калининграде. Hа кадрах наш польский Эльблонг, красивый польский город", — заявил Жарын.
9 мая 2023 года Польша официально избавилась от российского названия для города Калининград в пользу польского Кролевец. Там аргументировали внесение изменений тем, что российское название для города искусственное, а в Польше Калининград исторически известен именно как Królewiec.
СПРАВКА. Название "Крулевец" является переводом на польский язык исторического названия "Кенигсберг". Название "Кенигсберг" использовалось в течение 700 лет, когда город контролировался Тевтонским Орденом, Пруссией и Германией. В течение 190 лет город принадлежал польским королям. Лишь в 1945 году Кенигсберг был оккупирован СССР, а в 1946 году переименован в Калининград.
  • Ранее посол Украины в Варшаве Василий Зварич заявил, что Польшу одной из первых приглашали на форум оборонных индустрий в Киеве, но никто не приехал.
  • При этом Зварич заверил, что между Украиной и Польшей нет "масштабного кризиса в отношениях".
  • Глава МИД Польши не приехал в Киев. Сказал о "периоде экономического спада" в отношениях. 

Читайте также: Экс-глава МИД Польши – правительству страны из-за разборок с Украиной: Мне стыдно

Дмитрий Гриниченко
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