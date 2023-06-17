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Спецпідрозділ СБУ вивіз людей із лівого берега, росіяни відкрили вогонь та були знищені – відео видео

Этот материал также доступен на русском
17.06.2023, 13:40
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Бійці центру спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки провели операцію з евакуації людей із тимчасово окупованих затоплених територій Херсонської області. Росіяни відкрили вогонь по людях. Відповідне відео опублікувала СБУ.

Спецпризначенці евакуювали херсонців із тимчасово окупованих територій, затоплених внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС.

"З перших днів трагедії співробітники Центру спецоперацій "А" разом з колегами з ЗСУ, ДСНС, ССО та іншими силами безпеки та оборони вивозили людей, що потрапили в пастку на лівому березі Дніпра. Окремо – доставляли продукти харчування та ліки за допомогою дронів", – йдеться у повідомленні.

Окупанти обстріляли одну з груп спецпризначенців, яка евакуювала цивільних.

Російську позицію, обладнану на даху житлового будинку, було одразу знищено артилерійським ударом.

  • Росіяни кинули українців на затопленому внаслідок їхнього теракту лівому березі Дніпра напризволяще.
  • 12 червня глава МЗС повідомив, що нарешті ООН почала постачати гуманітарну допомогу на правий берег Дніпра. Також сформовано місію для лівого берега, вона чекала гарантій безпеки від РФ.
  • Наступного дня в ООН заявили, що РФ не дає гарантій команді організації, яка готова вирушити на лівий берег.

Читайте також: Дрон надає допомогу українцям, яких кинули окупанти на лівому березі Дніпра – відео

Наталія Медведєва
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