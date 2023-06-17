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Спецназ СБУ вывез людей с левого берега, россияне открыли огонь и были уничтожены – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
17.06.2023, 13:40
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Бойцы центра специальных операций "Альфа" Службы безопасности провели операцию по эвакуации людей с временно оккупированных затопленных территорий Херсонской области. Россияне открыли огонь по людям. Соответствующее видео опубликовала СБУ.

Спецназовцы эвакуировали херсонцев с временно оккупированных территорий, которые были затоплены в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС.

"С первых дней трагедии сотрудники Центра спецопераций "А" вместе с коллегами из ВСУ, ГСЧС, ССО и другими силами безопасности и обороны вывозили попавших в ловушку на левом берегу Днепра людей. Отдельно – доставляли продукты питания и лекарства с помощью дронов", – говорится в сообщении.

Оккупанты обстреляли одну из групп спецназовцев, которая эвакуировала гражданских.

Российская позиция, оборудованная на крыше жилого дома, была сразу уничтожена артиллерийским ударом.

  • Россияне бросили украинцев на затопленном в результате их теракта левом берегу Днепра на произвол судьбы.
  • 12 июня глава МИД сообщил, что наконец-то ООН начала поставлять гуманитарную помощь на правый берег Днепра. Также сформирована миссия для левого берега, она ждала гарантий безопасности от РФ.
  • На следующий день в ООН заявили, что РФ не дает гарантий команде организации, готовой отправиться на левый берег.

Читайте также: Дрон доставляет помощь украинцам, которых бросили оккупанты на левом берегу Днепра – видео

Наталья Медведева
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сбуХерсоннаводнение
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