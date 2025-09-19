ССО уразили логістичний хаб російської бригади морської піхоти у Курській області – відео
Підрозділи Сил спеціальних операцій завдали удару по логістичному хабу 810 окремої бригади морської піхоти РФ, розташованому в Курській області. Про це повідомило командування ССО і показало відео.
Удару було завдано минулої ночі, з 17 на 18 вересня.
ССО уразили російську базу зберігання матеріальних засобів, склади з боєприпасами, місце прихованого розміщення озброєння та військової техніки.
Військові наголосили, що російська 810 бригада морської піхоти, що дислокується в тимчасово окупованому Севастополі, бере активну участь у наступальних діях на Північно-Слобожанському напрямку. Особовий склад цієї бригади причетний до скоєння воєнних злочинів, зокрема страти українських військовополонених.
- 810 бригада РФ вже неодноразово потерпала від українських атак.
- 25 грудня 2024 року було завдано удару по командному пункту 810 бригади. Тоді міг бути вбитий заступник командира бригади Салим Паштов.
- 3 січня 2025 року Сили оборони також вгатили по командному пункту росіян у Курській області – ймовірно, теж по місцю дислокації 810 бригади.
- 7 січня ЗСУ вчергове високоточно вдарили по командному пункту 810-ї.
