Підрозділи Сил спеціальних операцій завдали удару по логістичному хабу 810 окремої бригади морської піхоти РФ, розташованому в Курській області. Про це повідомило командування ССО і показало відео.

Удару було завдано минулої ночі, з 17 на 18 вересня.

ССО уразили російську базу зберігання матеріальних засобів, склади з боєприпасами, місце прихованого розміщення озброєння та військової техніки.

Військові наголосили, що російська 810 бригада морської піхоти, що дислокується в тимчасово окупованому Севастополі, бере активну участь у наступальних діях на Північно-Слобожанському напрямку. Особовий склад цієї бригади причетний до скоєння воєнних злочинів, зокрема страти українських військовополонених.