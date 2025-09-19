ССО поразили логистический хаб российской бригады морской пехоты в Курской области – видео
Подразделения Сил специальных операций нанесли удар по логистическому хабу 810 отдельной бригады морской пехоты РФ, расположенному в Курской области. Об этом сообщило командование ССО и показало видео.
Удар был нанесен прошлой ночью, с 17 на 18 сентября.
ССО поразили российскую базу хранения материальных средств, склады с боеприпасами, место скрытого размещения вооружения и военной техники.
Военные отметили, что российская 810 бригада морской пехоты, которая дислоцируется во временно оккупированном Севастополе, активно участвует в наступательных действиях на Северо-Слобожанском направлении. Личный состав этой бригады причастен к совершению военных преступлений, в частности казни украинских военнопленных.
- 810 бригада РФ уже неоднократно страдала от украинских атак.
- 25 декабря 2024 года был нанесен удар по командному пункту 810 бригады. Тогда мог быть убит заместитель командира бригады Салим Паштов.
- 3 января 2025 года Силы обороны также ударили по командному пункту россиян в Курской области – вероятно, тоже по месту дислокации 810 бригады.
- 7 января ВСУ снова высокоточно ударили по командному пункту 810-й.
