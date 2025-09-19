Подразделения Сил специальных операций нанесли удар по логистическому хабу 810 отдельной бригады морской пехоты РФ, расположенному в Курской области. Об этом сообщило командование ССО и показало видео.

Удар был нанесен прошлой ночью, с 17 на 18 сентября.

ССО поразили российскую базу хранения материальных средств, склады с боеприпасами, место скрытого размещения вооружения и военной техники.

Военные отметили, что российская 810 бригада морской пехоты, которая дислоцируется во временно оккупированном Севастополе, активно участвует в наступательных действиях на Северо-Слобожанском направлении. Личный состав этой бригады причастен к совершению военных преступлений, в частности казни украинских военнопленных.