У ніч проти 29 серпня Сили оборони завдали комплексного вогневого удару по лінійно-виробничій станції в районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області Росії, що перекачувала пальне на потреби російських окупаційних військ. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

Ураження стратегічного об'єкта країни-агресора було завдано підрозділами ракетних військ і артилерії та Сил безпілотних систем у взаємодії з Силами спеціальних операцій ЗС України та Службою безпеки України.

На території об’єкта зафіксовано пожежу, результати ураження уточнюються.

Зазначається, що станція перекачує дизельне пальне через магістральні нафтопродуктопроводи, зокрема для потреб російських окупаційних військ. За рік об'єкт забезпечує доставлення близько 10,5 млн тонн пального на рік.

"Сили оборони продовжують вживати дієвих заходів для підриву воєнно-економічного потенціалу російської армії, зокрема її логістичних спроможностей, та змушення загарбників припинити агресивну війну проти України", – заявили у Генштабі.