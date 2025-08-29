В ночь на 29 августа Силы обороны нанесли комплексный огневой удар по линейно-производственной станции в районе населенного пункта Найтоповичи Брянской области России, которая перекачивала топливо для нужд российских оккупационных войск. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

По стратегическому объекту страны-агрессора был нанесен удар подразделениями ракетных войск и артиллерии, а также Силами беспилотных систем во взаимодействии с Силами специальных операций Вооруженных Сил Украины и Службой безопасности Украины.

На территории объекта зафиксирован пожар, последствия уточняются.

Как сообщили в Генштабе, станция перекачивает дизельное топливо по магистральным нефтепродуктопроводам, в том числе для нужд российских оккупационных войск. За год объект обеспечивает доставку около 10,5 млн тонн топлива.

"Силы обороны продолжают принимать эффективные меры по подрыву военно-экономического потенциала российской армии, в частности ее логистических возможностей, и принуждению захватчиков к прекращению агрессивной войны против Украины", – заявили в Генштабе.