Силы обороны поразили российскую станцию, которая обеспечивала топливом армию противника
В ночь на 29 августа Силы обороны нанесли комплексный огневой удар по линейно-производственной станции в районе населенного пункта Найтоповичи Брянской области России, которая перекачивала топливо для нужд российских оккупационных войск. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
По стратегическому объекту страны-агрессора был нанесен удар подразделениями ракетных войск и артиллерии, а также Силами беспилотных систем во взаимодействии с Силами специальных операций Вооруженных Сил Украины и Службой безопасности Украины.
На территории объекта зафиксирован пожар, последствия уточняются.
Как сообщили в Генштабе, станция перекачивает дизельное топливо по магистральным нефтепродуктопроводам, в том числе для нужд российских оккупационных войск. За год объект обеспечивает доставку около 10,5 млн тонн топлива.
"Силы обороны продолжают принимать эффективные меры по подрыву военно-экономического потенциала российской армии, в частности ее логистических возможностей, и принуждению захватчиков к прекращению агрессивной войны против Украины", – заявили в Генштабе.
- 26 августа Reuters писало, что украинские атаки беспилотников нарушили работу по меньшей мере 10 российских НПЗ и остановили около 17% мощностей.
- В частности, в последние недели под атакой были Сызранский НПЗ в Самарской области, Новошахтинский НПЗ в Ростовской области, Волгоградский НПЗ и другие.
- 28 августа Генштаб подтвердил удары Сил обороны по НПЗ, складам боеприпасов и логистике оккупантов.
