У тимчасово окупованій Макіївці пролунали вибухи, після чого українські та проросійські Telegram-канали, що висвітлюють події у Донецькій області, заявили про нібито влучання у нафтобазу.

Спочатку з'явилась інформація від місцевих жителів про "детонацію військових складів" в одному з районів міста, проте згодом адміністратори каналів та інших ресурсів російської військової пропаганди заявили про пожежу на нафтобазі.

За інформацією жителів Макіївки, палає нафтобаза "Артеміда", розташована на вулиці Антропова, 14.

Карта: Google
Карта: Google

Нафтобази є законною ціллю українських військових, спецслужб та розвідки. Останнього разу про влучання у макіївську нафтобазу повідомляли 5 липня поточного року.

LIGA.net наразі не може підтвердити або спростувати інформацію.

Фото: соцмережі
Фото: соцмережі
Фото: соцмережі
Фото: соцмережі

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