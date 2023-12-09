У тимчасово окупованій Макіївці пролунали вибухи, після чого українські та проросійські Telegram-канали, що висвітлюють події у Донецькій області, заявили про нібито влучання у нафтобазу.

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Спочатку з'явилась інформація від місцевих жителів про "детонацію військових складів" в одному з районів міста, проте згодом адміністратори каналів та інших ресурсів російської військової пропаганди заявили про пожежу на нафтобазі.

За інформацією жителів Макіївки, палає нафтобаза "Артеміда", розташована на вулиці Антропова, 14.

Карта: Google

Нафтобази є законною ціллю українських військових, спецслужб та розвідки. Останнього разу про влучання у макіївську нафтобазу повідомляли 5 липня поточного року.

LIGA.net наразі не може підтвердити або спростувати інформацію.

Фото: соцмережі

Фото: соцмережі

4 липня у тимчасово окупованих Донецьку та Макіївці пролунали вибухи. В Управлінні стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ офіційно підтвердили інформацію про влучання у склад окупантів у тимчасово окупованій Макіївці.

Згодом з'явилось відео зі знищенням арсеналу російських загарбників у Макіївці.

5 липня у ЗСУ повідомили про знищення об'єкта російської військової інфраструктури у тимчасово окупованому Дебальцевому.

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