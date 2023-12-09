Во временно оккупированной Макеевке прогремели взрывы, после чего украинские и пророссийские Telegram-каналы, освещающие события в Донецкой области, заявили о якобы попадании в нефтебазу.

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Сначала появилась информация от местных жителей о "детонации военных складов" в одном из районов города, однако впоследствии администраторы каналов и других ресурсов российской военной пропаганды заявили о пожаре на нефтебазе.

По информации жителей Макеевки, горит нефтебаза "Артемида", расположенная по улице Антропова, 14.

Карта: Google

Нефтебазы являются законной целью украинских военных, спецслужб и разведки. В последний раз о попадании в макеевскую нефтебазу сообщали 5 июля текущего года.

LIGA.net не может подтвердить или опровергнуть информацию.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

4 июля во временно оккупированных Донецке и Макеевке прогремели взрывы. В Управлении стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ официально подтвердили информацию о попадании в состав оккупантов во временно оккупированной Макеевке.

Со временем появилось видео с уничтожением арсенала российских захватчиков в Макеевке.

5 июля в ВСУ сообщили об уничтожении объекта российской военной инфраструктуры во временно оккупированном Дебальцево.

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