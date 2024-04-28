Ввечері 28 квітня у центрі грузинського Тбілісі відбувається масова акція протесту проти законопроєкту про "іноагентів", який просуває керівна партія країни Грузинська мрія. Кореспонденти Ехо Кавказу пишуть, що станом на 22:30 під грузинським парламентом почалися сутички.

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В акції протесту під гаслом "Ні — російському закону! Так — Європі" беруть участь представники опозиції, громадські діячі та пересічні громадяни.

Фото: DAVID MDZINARISHVILI/ЕРА

Аналогічний російському законопроєкт про "іноагентів" грузинський парламент підтримав у першому читанні на засіданні 17 квітня. У другому читанні його можуть ухвалити вже 30 квітня.

Грузинська політична діячка Хатія Деканоїдзе, очільниця Національної поліції України у 2015-2016 роках, заявила, що протести є "важливим шляхом збереження суверенітету та незалежності" Грузії.

"У той час, як усі наші міжнародні партнери заявляють про те, що, якщо влада Грузії прийме цей закон, виникнуть дуже важкі наслідки, коли про це говорить наш стратегічний партнер – США, з яким у нас 30-річні відносини, Мдинарадзе заявляє, що Грузинська мрія готова пожертвувати заради цього закону Євросоюзом та відносинами з Америкою", – висловилася вона.

Фото: DAVID MDZINARISHVILI/ЕРА

Своєю чергою Грузинська мрія готує "відповідь": очікується, що 29 квітня на центральному проспекті Руставелі збереться близько 100 000 громадян, які підтримують законопроєкт про "іноагентів".

Фото: DAVID MDZINARISHVILI/ЕРА

Близько 22:30 протестувальники дійшли до будівлі парламенту, де кілька разів спробували знести штучні огорожі, встановлені біля будівлі законодавчого органу, передає Ехо Кавказу.

"Серед поліції з'явилися правоохоронці в масках. Учасники акції стверджують, що в бік протестувальників було випущено якийсь газ. Раніше в МВС закликали присутніх дотримуватися порядку", – написали журналісти.

Фото: DAVID MDZINARISHVILI/ЕРА

7 березня 2023 року парламент Грузії у першому читанні підтримав аналогічний російському законопроєкт, який оголошує неурядові організації й частину ЗМІ "агентами іноземного впливу". Біля парламенту розпочалися протести.

10 березня на тлі протестів грузинський парламент відхилив у другому читанні цей законопроєкт.

3 квітня 2024 року лідер парламентської фракції Мдінарадзе заявив, що Грузинська мрія знову винесе на розгляд законопроєкт про "іноагентів".

16 квітня у Тбілісі під час акції протесту проти закону про "іноагентів" спецпризначенці почали розганяти протестувальників.

17 квітня парламент Грузії на засіданні затвердив у першому читанні законопроєкт про "іноагентів".

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