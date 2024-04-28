Вечером 28 апреля в центре грузинского Тбилиси проходит массовая акция протеста против законопроекта об "иноагентах", который продвигает руководящая партия страны Грузинская мечта. Корреспонденты Эхо Кавказа пишут, что к 22:30 под грузинским парламентом начались столкновения.

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В акции протеста под лозунгом "Нет – российскому закону! Да – Европе" принимают участие представители оппозиции, общественные деятели и рядовые граждане.

Фото: DAVID MDZINARISHVILI/ЭРА

Аналогичный российскому законопроекту об "иноагентах" грузинский парламент поддержал в первом чтении на заседании 17 апреля. Во втором чтении он может быть принят уже 30 апреля.

Грузинский политический деятель Хатия Деканоидзе, глава Национальной полиции Украины в 2015-2016 годах, заявила, что протесты являются "важным путем сохранения суверенитета и независимости" Грузии.

"В то время как все наши международные партнеры заявляют о том, что, если власти Грузии примут этот закон, возникнут очень тяжелые последствия, когда об этом говорит наш стратегический партнер – США, с которым у нас 30-летние отношения, Мдинарадзе заявляет, что Грузинская мечта готова пожертвовать ради этого закона Евросоюзом и отношениями с Америкой", – высказалась она.

Фото: DAVID MDZINARISHVILI/ЭРА

В свою очередь Грузинская мечта готовит "ответ": ожидается, что 29 апреля на центральном проспекте Руставели соберется около 100 000 граждан, поддерживающих законопроект об "иноагентах".

Фото: DAVID MDZINARISHVILI/ЭРА

Около 22:30 протестующие дошли до здания парламента, где несколько раз попытались снести искусственные ограждения, установленные у здания законодательного органа, передает Эхо Кавказа.

"Среди полиции появились правоохранители в масках. Участники акции утверждают, что в сторону протестующих был выпущен какой-то газ. Ранее в МВД призвали собравшихся соблюдать порядок", – написали журналисты.

Фото: DAVID MDZINARISHVILI/ЭРА

7 марта 2023 года парламент Грузии в первом чтении поддержал аналогичный российскому законопроект, объявляющий неправительственные организации и часть СМИ "агентами иностранного влияния". Возле парламента начались протесты.

10 марта на фоне протестов грузинский парламент отклонил во втором чтении этот законопроект.

3 апреля 2024 года лидер парламентской фракции Мдинарадзе заявил, что Грузинская мечта снова вынесет на рассмотрение законопроект об "иноагентах".

16 апреля в Тбилиси во время акции протеста против закона об "иноагентах" спецназовцы начали разгонять протестующих.

17 апреля парламент Грузии на заседании утвердил в первом чтении законопроект об "иноагентах".

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