В Тбилиси – акция против закона об "иноагентах". Начались стычки, полиция распылила газ
Вечером 28 апреля в центре грузинского Тбилиси проходит массовая акция протеста против законопроекта об "иноагентах", который продвигает руководящая партия страны Грузинская мечта. Корреспонденты Эхо Кавказа пишут, что к 22:30 под грузинским парламентом начались столкновения.
В акции протеста под лозунгом "Нет – российскому закону! Да – Европе" принимают участие представители оппозиции, общественные деятели и рядовые граждане.
Аналогичный российскому законопроекту об "иноагентах" грузинский парламент поддержал в первом чтении на заседании 17 апреля. Во втором чтении он может быть принят уже 30 апреля.
Грузинский политический деятель Хатия Деканоидзе, глава Национальной полиции Украины в 2015-2016 годах, заявила, что протесты являются "важным путем сохранения суверенитета и независимости" Грузии.
"В то время как все наши международные партнеры заявляют о том, что, если власти Грузии примут этот закон, возникнут очень тяжелые последствия, когда об этом говорит наш стратегический партнер – США, с которым у нас 30-летние отношения, Мдинарадзе заявляет, что Грузинская мечта готова пожертвовать ради этого закона Евросоюзом и отношениями с Америкой", – высказалась она.
В свою очередь Грузинская мечта готовит "ответ": ожидается, что 29 апреля на центральном проспекте Руставели соберется около 100 000 граждан, поддерживающих законопроект об "иноагентах".
Около 22:30 протестующие дошли до здания парламента, где несколько раз попытались снести искусственные ограждения, установленные у здания законодательного органа, передает Эхо Кавказа.
"Среди полиции появились правоохранители в масках. Участники акции утверждают, что в сторону протестующих был выпущен какой-то газ. Ранее в МВД призвали собравшихся соблюдать порядок", – написали журналисты.
- 7 марта 2023 года парламент Грузии в первом чтении поддержал аналогичный российскому законопроект, объявляющий неправительственные организации и часть СМИ "агентами иностранного влияния". Возле парламента начались протесты.
- 10 марта на фоне протестов грузинский парламент отклонил во втором чтении этот законопроект.
- 3 апреля 2024 года лидер парламентской фракции Мдинарадзе заявил, что Грузинская мечта снова вынесет на рассмотрение законопроект об "иноагентах".
- 16 апреля в Тбилиси во время акции протеста против закона об "иноагентах" спецназовцы начали разгонять протестующих.
- 17 апреля парламент Грузии на заседании утвердил в первом чтении законопроект об "иноагентах".
Читайте также: Европарламент предупредил Грузию, что закон об "иноагентах" будет угрожать вступлению страны в ЕС