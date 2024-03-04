Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні відомі нові задуми росіян у війні – будуть кроки для протидії. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні після низки нарад із військовими.

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"Була доповідь зовнішньої розвідки, Литвиненка. Щодо чутливих міжнародних напрямків та наявних планів Росії. Маємо розуміння, які документи на столі у ворога, який у нього черговий задум. Будемо протидіяти", – заявив президент.

У Зеленського була зустріч із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським і начальником Генштабу Анатолієм Баргилевичем. Вони обговорили фронтові питання і завдання, українські операції та перспективи.

Президент заявив, що попри всі дефіцити, можливості українських воїнів знищувати окупантів не повинні зменшитися.

Окрема нарада у Зеленського була із міністром оборони Рустемом Умєровим – щодо постачання зброї, справедливого й правильного забезпечення бригад.

"Кожна бойова бригада, кожен фронтовий підрозділ мають отримувати більше наявної сучасної зброї. Окрема розмова – щодо дронів. Хороший зміст. Зокрема, щодо наших далекобійних дронів", – зазначив глава держави.

Також він заслухав доповідь начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова.

"Нам потрібен чіткий результат у знищенні російської воєнної інфраструктури та логістики. Більший результат. І це буде", – запевнив президент.

Глава Служби безпеки України Василь Малюк прозвітував щодо протидії України російським диверсійно-розвідувальним групам і колаборантам. Президент зазначив, що "є хороші результати зі знешкодження цих осіб".

Після призначення Сирського головнокомандувачем Зеленський перераховував вісім змін, на які чекає найближчим часом в оновлених ЗСУ. Один із пунктів – побудувати в армії дієву систему ротацій.

2 березня Зеленський заявив, що дав Сирському карт-бланш на будь-які кадрові зміни у ЗСУ.

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