Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине известны новые замыслы россиян в войне – будут шаги для противодействия. Об этом он сказал в вечернем видеообращении после ряда совещаний с военными.

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"Был доклад внешней разведки, Литвиненко. Насчет чувствительных международных направлений и имеющихся планов России. Есть понимание, какие документы на столе у врага, какой у него очередной замысел. Будем противодействовать", – заявил президент.

У Зеленского была встреча с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и начальником Генштаба Анатолием Баргилевичем. Они обсудили фронтовые вопросы и задачи, украинские операции и перспективы.

Президент заявил, что, несмотря на все дефициты, возможности украинских воинов уничтожать оккупантов не должны уменьшиться.

Отдельное совещание у Зеленского было с министром обороны Рустемом Умеровым – о поставках оружия, справедливом и правильном обеспечении бригад.

"Каждая боевая бригада, каждое фронтовое подразделение должно получать больше имеющегося современного оружия. Отдельный разговор – о дронах. Хорошее содержание. В частности, о наших дальнобойных дронах", – отметил глава государства.

Также он заслушал доклад начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова.

"Нам нужен четкий результат по уничтожению российской военной инфраструктуры и логистики. Больший результат. И это будет", – заверил президент.

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк отчитался насчет противодействия Украины российским диверсионно-разведывательным группам и коллаборантам. Президент отметил, что "есть хорошие результаты по обезвреживанию этих лиц".

После назначения Сырского главнокомандующим Зеленский перечислял восемь изменений, которых ждет в ближайшее время в обновленных ВСУ. Один из пунктов – построить в армии действенную ротационную систему.

2 марта Зеленский заявил, что дал Сырскому карт-бланш на любые кадровые изменения в ВСУ.

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