"Зі штурмовиків РФ вижило двоє – і здалися в полон". Прикордонники відбили атаку під Вовчанськом
Українські прикордонники відбили російський штурм на Вовчанському напрямку – вижило лише двоє окупантів, які здалися в полон. Відео опублікував міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Бойову роботу виконали бійці Краматорського прикордонного загону – їхню позицію двома відділеннями піхоти намагалися штурмувати загарбники.
Попередньо росіяни провели артпідготовку важкими 120-міліметровими мінометами, надалі за вогневої підтримки двох бойових машин піхоти почали штурмувати з фронту та з лівого флангу, пояснюється у повідомленні.
Запеклий бій тривав понад дві години, повідомили захисники.
Зазначається, що за допомогою аеророзвідки та побратимів з сусідніх позицій прикордонникам вдалося знищити дві російські БМП – живими залишилися лише двоє окупантів, котрі здалися в полон, а решта 12 загарбників були ліквідовані.
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