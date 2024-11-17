Украинские пограничники отбили российский штурм на Волчанском направлении – выжили лишь два сдавшихся в плен оккупанта. Видео опубликовал министр внутренних дел Игорь Клименко.

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Боевую работу проделали бойцы Краматорского пограничного отряда – их позицию двумя отделениями пехоты пытались штурмовать захватчики.

Предварительно россияне провели артподготовку тяжелыми 120-миллиметровыми минометами, в дальнейшем при огневой поддержке двух боевых машин пехоты начали штурмовать с фронта и с левого фланга, поясняется в сообщении.

Ожесточенное сражение длилось более двух часов, сообщили защитники.

Отмечается, что с помощью аэроразведки и побратимов с соседних позиций пограничникам удалось уничтожить две российские БМП – в живых остались лишь два сдавшихся в плен оккупантов, а остальные 12 захватчиков были ликвидированы.