"Из штурмовиков РФ выжили двое – сдались в плен". Пограничники отбили атаку под Волчанском
Украинские пограничники отбили российский штурм на Волчанском направлении – выжили лишь два сдавшихся в плен оккупанта. Видео опубликовал министр внутренних дел Игорь Клименко.
Боевую работу проделали бойцы Краматорского пограничного отряда – их позицию двумя отделениями пехоты пытались штурмовать захватчики.
Предварительно россияне провели артподготовку тяжелыми 120-миллиметровыми минометами, в дальнейшем при огневой поддержке двух боевых машин пехоты начали штурмовать с фронта и с левого фланга, поясняется в сообщении.
Ожесточенное сражение длилось более двух часов, сообщили защитники.
Отмечается, что с помощью аэроразведки и побратимов с соседних позиций пограничникам удалось уничтожить две российские БМП – в живых остались лишь два сдавшихся в плен оккупантов, а остальные 12 захватчиков были ликвидированы.
- 28 октября появилось видео, как на Кураховском направлении воины 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады отбили очередную массированную атаку оккупантов.
- 3 ноября появилось видео, как защитники из бригады "Эдельвейс" отразили массированную российскую атаку, в которой участвовали 22 единицы бронетехники и 120 оккупантов.