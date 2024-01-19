Бійці Сил спеціальних операцій за 10 днів розбили цілий дивізіон артилерії російської армії на півдні. За даними пресслужби ССО, під удар також потрапили ворожі танк та бронетранспортери.

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Бойову роботу, за даними ССО, виконала одна з груп ударних БпАК 73-го морського центру ССО – вони знищили дивізіон російських артилерійських засобів, а також кілька одиниць броньованої та автомобільної техніки.

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Внаслідок професійних дій українських військових ворог втратив:

→ гаубиці Д-30;

→ танк;

→ БТРи.

Військові навчання української армії з гаубицею Д-30, 2017 рік (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

ДОВІДКА. Гаубиця Д-30 – радянська 122-мм гаубиця, яка буксирується, прийнята на озброєння радянської армії 12 травня 1960 року. У 1978 році була модифікована і досі є на озброєнні 35 країн під назвою Д-30А, без урахування країн колишнього СРСР. Гаубиця Д-30 – радянська 122-мм гаубиця, яка буксирується, прийнята на озброєння радянської армії 12 травня 1960 року. У 1978 році була модифікована і досі є на озброєнні 35 країн під назвою Д-30А, без урахування країн колишнього СРСР.

Бійці ССО ліквідували групу російських окупантів під Авдіївкою, ворог намагався провести розвідку українських позицій.

Оператори ССО навели вогонь на ворожі цілі – і бійці Сил оборони вразили з ракетної системи M142 HIMARS російську систему залпового вогню "Торнадо-Г" та самохідну гаубицю 2С19 "Мста-С".

Бійці ССО навели HIMARS на дві російські самохідні артилерійські установки "Нона-С" на Запорізькому напрямку.

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