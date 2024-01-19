Бойцы Сил специальных операций за 10 дней разбили целый дивизион артиллерии российской армии на юге. По данным пресс-службы ССО, под удар попали вражеские танк и бронетранспортеры.

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Боевую работу, по данным ССО, выполнила одна из групп ударных БпАК 73-го морского центра ССО – они уничтожили дивизион российских артиллерийских средств, а также несколько единиц бронированной и автомобильной техники.

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В результате профессиональных действий украинских военных враг потерял:

→ гаубицы Д-30;

→ танк;

→ БТРы.

Военные учения украинской армии с гаубицей Д-30, 2017 год (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

СПРАВКА. Гаубица Д-30 – советская буксируемая 122-мм гаубица, принятая на вооружение советской армии 12 мая 1960 года. В 1978 году была модифицирована и состоит до сих пор на вооружении 35 стран под названием Д-30А, без учета стран бывшего СССР. Гаубица Д-30 – советская буксируемая 122-мм гаубица, принятая на вооружение советской армии 12 мая 1960 года. В 1978 году была модифицирована и состоит до сих пор на вооружении 35 стран под названием Д-30А, без учета стран бывшего СССР.

Бойцы ССО ликвидировали группу российских оккупантов под Авдеевкой, враг пытался провести разведку украинских позиций.

Операторы ССО навели огонь на вражеские цели – и бойцы Сил обороны поразили из ракетной системы M142 HIMARS российскую систему залпового огня "Торнадо-Г" и самоходную гаубицу 2С19 "Мста-С".

Бойцы ССО навели HIMARS на две российские самоходные артиллерийские установки "Нона-С" в Запорожском направлении.

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