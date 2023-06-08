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Анонсовано примусову евакуацію дітей з Українська: там вчора загинув хлопчик

Этот материал также доступен на русском
08.06.2023, 21:03
Анонсовано примусову евакуацію дітей з Українська: там вчора загинув хлопчик - Фото
Павло Кириленко (Фото: Донецька ОВА)

Через російську агресію ще з одного населеного пункту Донеччини примусово евакуюватимуть дітей. Йдеться про місто Українськ, яке вчора обстріляли росіяни, внаслідок чого загинув чотирирічний хлопчик. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Голова ОВА нагадав, що вчора пізно ввечері російські окупанти завдали удару з артилерії 152-го калібру по Українську: вбили двох дорослих та дитину. П’ятеро осіб були поранені, з них четверо – діти віком від трьох до 13 років.

Кириленко наголосив, що обстріл вівся виключно по житловому сектору, де немає жодних військових позицій чи укріплень.

"Щодо міста Українськ ухвалять додаткове рішення – я не виключаю, що буде застосовано евакуацію в першу чергу дітей, зокрема в примусовий спосіб, тому що ми бачимо, як поводить себе окупант", – сказав Кириленко.

  • 19 березня 2023 року військова адміністрація міста Часів Яр, який розташований неподалік Бахмута, заявила, що закінчила евакуацію всіх дітей з міста.
  • 31 березня окупанти обстріляли Авдіївку, внаслідок чого загинуло двоє цивільних осіб, зокрема немовля. За день до трагедії мати дитини категорично відмовлялась виїхати з міста: військові показали відео.
  • 12 травня з фронтового селища Хромове під Бахмутом вивезли останню дитину і кішку з кошенятами: дивіться відео.

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Оксана Житнюк
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