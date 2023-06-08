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Анонсирована принудительная эвакуация детей из Украинска: там вчера погиб мальчик

Цей матеріал також доступний українською
08.06.2023, 21:03
Анонсирована принудительная эвакуация детей из Украинска: там вчера погиб мальчик - Фото
Павел Кириленко (Фото: Донецкая ОВА)

Из-за российской агрессии из еще одного населенного пункта Донецкой области будут принудительно эвакуировать детей. Речь идет о городе Украинск, который вчера обстреляли россияне, в результате чего погиб четырехлетний мальчик. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Глава ОВА напомнил, что вчера поздно вечером российские оккупанты нанесли удар из артиллерии 152-го калибра по Украинску: убили двух взрослых и ребенка. Пятеро человек были ранены, из них четверо – дети от трех до 13 лет.

Кириленко подчеркнул, что обстрел велся исключительно по жилищному сектору, где нет никаких военных позиций или укреплений.

"По городу Украинску будет принято дополнительно решение – я не исключаю, что будет применена эвакуация в первую очередь детей, в том числе принудительным способом, потому что мы видим, как ведет себя оккупант", – сказал Кириленко.

  • 19 марта 2023 года военная администрация города Часов Яр, расположенного неподалеку от Бахмута, заявила, что закончила эвакуацию всех детей из города.
  • 31 марта оккупанты обстреляли Авдеевку, в результате чего погибли двое гражданских, в том числе младенец. За день до трагедии мать ребенка категорически отказывалась уехать из города: военные показали видео.
  • 12 мая из фронтового поселка Хромово под Бахмутом вывезли последнего ребенка и кошку с котятами: смотрите видео.

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Оксана Житнюк
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