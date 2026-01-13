Київська ОВА заперечила відсутність графіків подачі води в Ірпені

Водопостачання та водовідведення в громаді на Київщині функціонують, розповів Калашник

Водопровідний кран (Фото: Depositphotos)

Комунальне підприємство "Ірпіньводоканал" заявило про введення графіків подачі води в Ірпінській та Гостомельській громаді. Керівник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник заперечив цю інформацію.

Жодних графіків подачі води не запроваджується. Попри нічні ворожі обстріли всі системи працюють стабільно. Наразі немає причин для обмеження у споживанні води, додав він.

В місті тривають роботи з відновлення електропостачання. Об'єкти критичної інфраструктури Ірпеня забезпечені генераторами та джерелами резервного живлення.

Раніше прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що говорила з Калашником з цього приводу, зауваживши, що водопостачання без графіків в Ірпені має бути відновлено максимально оперативно: "Ресурс на відновлення є, відповідне обладнання для резервного енергозабезпечення теж в Ірпінь відправлене".

До цього в КП "Ірпіньводоканал" повідомляли, що у зв'язку з відсутністю світла вода буде проходити за тимчасовим графіком (з 06:00 до 09:00 та з 18:00 до 21:30).

Після відновлення світла водопостачання обіцяли відновити у штатному режимі, зазначили в Ірпіньводоканалі.