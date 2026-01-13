Киевская ОВА отрицает отсутствие графиков подачи воды в Ирпене

Водоснабжение и водоотведение в громаде на Киевщине функционируют, рассказал Калашник

Водопроводный кран (Фото: Depositphotos)

Коммунальное предприятие "Ирпеньводоканал" заявило о введении графиков подачи воды в Ирпенской и Гостомельской общине. Руководитель Киевской областной военной администрации Николай Калашник возразил эту информацию.

Никаких графиков подачи воды не вводится. Несмотря на ночные вражеские обстрелы все системы работают стабильно. Сейчас нет причин для ограничения в потреблении воды, добавил он.

В городе продолжаются работы по восстановлению электроснабжения. Объекты критической инфраструктуры Ирпеня обеспечены генераторами и источниками резервного питания.

Ранее премьер-министр Юлия Свириденко заявлялчто говорила с Калашником по этому поводу, заметив, что водоснабжение без графиков в Ирпене должно быть восстановлено максимально оперативно: "Ресурс на восстановление есть, соответствующее оборудование для резервного энергообеспечения тоже в Ирпень отправлено".

До этого в КП "Ирпеньводоканал" сообщаличто в связи с отсутствием света вода будет проходить по временному графику (с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 21:30).

После восстановления света водоснабжение обещали восстановить в штатном режиме, отметили в Ирпеньводоканале.