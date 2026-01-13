Киевская ОВА отрицает отсутствие графиков подачи воды в Ирпене
Коммунальное предприятие "Ирпеньводоканал" заявило о введении графиков подачи воды в Ирпенской и Гостомельской общине. Руководитель Киевской областной военной администрации Николай Калашник возразил эту информацию.
Никаких графиков подачи воды не вводится. Несмотря на ночные вражеские обстрелы все системы работают стабильно. Сейчас нет причин для ограничения в потреблении воды, добавил он.
В городе продолжаются работы по восстановлению электроснабжения. Объекты критической инфраструктуры Ирпеня обеспечены генераторами и источниками резервного питания.
Ранее премьер-министр Юлия Свириденко заявлялчто говорила с Калашником по этому поводу, заметив, что водоснабжение без графиков в Ирпене должно быть восстановлено максимально оперативно: "Ресурс на восстановление есть, соответствующее оборудование для резервного энергообеспечения тоже в Ирпень отправлено".
До этого в КП "Ирпеньводоканал" сообщаличто в связи с отсутствием света вода будет проходить по временному графику (с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 21:30).
После восстановления света водоснабжение обещали восстановить в штатном режиме, отметили в Ирпеньводоканале.
- В ночь на 13 января Россия запустила по Украине 25 ракет и 293 ударных дрона. Были попадания на нескольких локациях.
- РФ попала баллистикой по терминалу Новой почты под Харьковом, есть погибшие. Также "шахеды" атаковали энергетику в Одессе.
- В Киеве ночью работало ПВО. По всей столице и в Бучанском районе Киевской области 13 января были внедрённые экстренные отключения света.
- Обстрел существенно ухудшил и без того сложную ситуацию в энергетике. Без отопления остались около 500 многоэтажек. На правом берегу перестали курсировать троллейбусы и трамваи.
