Росія атакувала промислову інфраструктуру Запоріжжя та ударила по області – є поранені

Після оголошення небезпеки застосування КАБів у Запоріжжі та області пролунали вибухи

Атака на Запоріжжі (Ілюстративне фото: ОВА)

Вдень 8 грудня Росія атакувала Запоріжжя та область. За попередніми даними, є пошкодження та поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

В області пролунали кілька вибухів близько 12:35. За даними Федорова, один з ударів був по промисловій інфраструктурі Запоріжжя. Поранень зазнала одна людина.

В області було атаковано один із населених пунктів. Там, за попередніми даними, травмовано двох людей.

Перед цим голова ОВА попереджав про загрозу атак керованими авіабомбами (КАБами) по Запоріжжю та області, було оголошено повітряну тривогу.

ОНОВЛЕНО о 13:20. Кількість постраждалих внаслідок удару по Запоріжжю збільшилась до семи людей. Також був атакований Вільнянськ – голова ОВА показав фото з місця.

Удар по Запоріжжю (Фото: ОВА)

Удар по Запоріжжю (Фото: ОВА)

Удар по Запоріжжю (Фото: ОВА)

Атакований Вільнянськ (Фото: ОВА)

Атакований Вільнянськ (Фото: ОВА)