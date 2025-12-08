Россия атаковала промышленную инфраструктуру Запорожья и ударила по области – есть раненые
Запорожье (Иллюстративное фото: wikimedia)

Днем 8 декабря Россия атаковала Запорожье и область. По предварительным данным, есть повреждения и раненые, сообщил председатель областной военной администрации Иван Федоров.

В области прогремели несколько взрывов около 12:35. По данным Федорова, один из ударов был по промышленной инфраструктуре Запорожья. Ранения получил один человек.

В области был атакован один из населенных пунктов. Там, по предварительным данным, травмированы два человека.

Перед этим глава ОВА предупреждал об угрозе атак управляемыми авиабомбами (КАБами) по Запорожью и области, была объявлена воздушная тревога.

  • В ночь на 8 декабря враг ударил по многоэтажке в Ахтырке и рядом с домом в Чернигове. В Ахтырке семеро пострадавших, в Чернигове – трое.
  • Также Россия третью ночь подряд атаковала Фастов, а в Днепропетровской области есть погибший и раненые, в частности дети.
