Россия атаковала промышленную инфраструктуру Запорожья и ударила по области – есть раненые
Яна Порохня
Редактор новостей LIGA.net
Днем 8 декабря Россия атаковала Запорожье и область. По предварительным данным, есть повреждения и раненые, сообщил председатель областной военной администрации Иван Федоров.
В области прогремели несколько взрывов около 12:35. По данным Федорова, один из ударов был по промышленной инфраструктуре Запорожья. Ранения получил один человек.
В области был атакован один из населенных пунктов. Там, по предварительным данным, травмированы два человека.
Перед этим глава ОВА предупреждал об угрозе атак управляемыми авиабомбами (КАБами) по Запорожью и области, была объявлена воздушная тревога.
- В ночь на 8 декабря враг ударил по многоэтажке в Ахтырке и рядом с домом в Чернигове. В Ахтырке семеро пострадавших, в Чернигове – трое.
- Также Россия третью ночь подряд атаковала Фастов, а в Днепропетровской области есть погибший и раненые, в частности дети.
Комментарии (0)