Россия атаковала промышленную инфраструктуру Запорожья и ударила по области – есть раненые

После объявления опасности применения КАБов в Запорожье и области прогремели взрывы

Запорожье (Иллюстративное фото: wikimedia)

Днем 8 декабря Россия атаковала Запорожье и область. По предварительным данным, есть повреждения и раненые, сообщил председатель областной военной администрации Иван Федоров.

В области прогремели несколько взрывов около 12:35. По данным Федорова, один из ударов был по промышленной инфраструктуре Запорожья. Ранения получил один человек.

В области был атакован один из населенных пунктов. Там, по предварительным данным, травмированы два человека.

Перед этим глава ОВА предупреждал об угрозе атак управляемыми авиабомбами (КАБами) по Запорожью и области, была объявлена воздушная тревога.