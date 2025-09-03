У Хмельницькій області є загиблий внаслідок російської масованої атаки

Жертвою ворожого удару став мешканець Хмельницької області 1980 року народження

Наслідки атаки (Фото: ДСНС)

У Хмельницькій області місцевий мешканець загинув у результаті російської масованої атаки вранці 3 вересня. Про це повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

Під час ранкової атаки чоловік перебував на місці удару. Рятувальники та всі служби докладали максимальних зусиль для його оперативного пошуку, для чого було залучено службового пошукового собаку, заявив Тюрін.

Він додав, що загиблий – місцевий мешканець 1980 року народження.

Тюрін також розповів, що Сили протиповітряної оборони збили у регіоні дві ракети та три "шахеди". Ще один дрон локаційно втрачений.

Внаслідок падіння уламків у чотирьох населених пунктах, де близько 400 споживачів, відсутнє електропостачання. Енергетики вже працюють. Пошкоджено 19 автівок і близько 150 вікон у житловій забудові та в навчальному закладі.

До цього глава ОВА повідомляв про пошуки людини, яка, ймовірно, може перебувати під завалами.

Через нічну атаку Росії постраждали Кіровоградська, Івано-Франківська та Хмельницька області. Також вибухи лунали у Львові й Луцьку. Польща підіймала свою авіацію.

У Ніжинському районі Чернігівської області через російську атаку без електрики залишилось понад 30 000 домогосподарств.

Окупанти спрямували на українські регіони 526 засобів ураження, серед них більш ніж 500 ударних дронів і 24 ракети.