В Хмельницкой области есть погибший в результате российской массированной атаки

Последствия атаки (Фото: ГСЧС)

В Хмельницкой области местный житель погиб в результате российской массированной атаки утром 3 сентября. Об этом сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

Во время утренней атаки мужчина находился на месте удара. Спасатели и все службы прилагали максимальные усилия для его оперативного поиска, для чего была привлечена служебная поисковая собака, заявил Тюрин.

Он добавил, что погибший – местный житель 1980 года рождения.

Тюрин также рассказал, что силы противовоздушной обороны сбили в регионе две ракеты и три "шахеды". Еще один дрон локационно потерян.

В результате падения обломков в четырех населенных пунктах, где около 400 потребителей, отсутствует электроснабжение. Энергетики уже работают. Повреждено 19 автомобилей и около 150 окон в жилой застройке и учебном заведении.

До этого глава ОВА сообщал о поисках человека, который, вероятно, может находиться под завалами.

Через ночную атаку России пострадали Кировоградская, Ивано-Франковская и Хмельницкая области. Также взрывы раздавались во Львове и Луцке. Польша поднимала свою авиацию.

В Нежинском районе Черниговской области из-за российской атаки без электричества осталось более 30 000 домохозяйств.

Оккупанты направили на украинские регионы 526 средств поражения, среди них более 500 ударных дронов и 24 ракеты.