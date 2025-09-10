У Яровій зросла кількість загиблих. За пенсіями людей вивозитимуть в інші міста
Кількість загиблих у селищі Ярова Донецької області через удар керованою авіабомбою 9 вересня зросла до 25 осіб. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Серед загиблих 16 жінок та дев'ять чоловіків. Також відомо про 18 поранених внаслідок ворожої атаки.
"Серед поранених п'ятеро перебувають у тяжкому стані та троє – в середньому. Троє постраждалих евакуйовані до Дніпра для надання кваліфікованої медичної допомоги", – повідомив Філашкін.
Надалі жителів прифронтових населених пунктів для отримання соціальних виплат вивозитимуть малими групами у більш віддалені від фронту місця. Йдеться про Слов'янськ, Краматорськ – там будуть заздалегідь узгоджувати місця, де люди зможуть отримати виплати.
- 9 вересня росіяни вдарили керованою авіабомбою по Яровій під час того, як люди отримували пенсії. Після атаки Укрпошта вирішила змінити процедуру виплат на прифронтових територіях.
- Згодом стало відомо, що жертвами атаки стали 24 людини. Ще майже два десятки постраждали.
- Після атаки евакуювали одразу вісім мешканців, серед них і дитину.
- Поліція показала перші хвилини після удару по Яровій. Станом на вечір 9 вересня вдалося ідентифікувати 20 загиблих, дані ще чотирьох осіб уточнювалися.
