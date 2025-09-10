У Яровій зросла кількість загиблих. За пенсіями людей вивозитимуть в інші міста

Отримувати соцвиплати, зокрема пенсії, людей возитимуть до Слов'янська чи Краматорська, повідомили в ОВА

Місце удару по Яровій (Фото: Нацполіція)

Кількість загиблих у селищі Ярова Донецької області через удар керованою авіабомбою 9 вересня зросла до 25 осіб. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Серед загиблих 16 жінок та дев'ять чоловіків. Також відомо про 18 поранених внаслідок ворожої атаки.

"Серед поранених п'ятеро перебувають у тяжкому стані та троє – в середньому. Троє постраждалих евакуйовані до Дніпра для надання кваліфікованої медичної допомоги", – повідомив Філашкін.

Надалі жителів прифронтових населених пунктів для отримання соціальних виплат вивозитимуть малими групами у більш віддалені від фронту місця. Йдеться про Слов'янськ, Краматорськ – там будуть заздалегідь узгоджувати місця, де люди зможуть отримати виплати.