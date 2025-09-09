Поліція показала перші хвилини після удару по Яровій, де загинуло 24 людини – відео
З’явились кадри перших хвилин після російського авіаційного удару по селищу Ярова в Донецькій області, де загинуло 24 людини. Ролик оприлюднила Національна поліція.
За даними правоохоронців, станом на вечір 9 вересня вдалося ідентифікувати 20 загиблих. Дані ще чотирьох осіб уточнюються.
Жертвами ворожої атаки стали 15 жінок та дев’ять чоловіків.
Для збору доказів було створено додаткові слідчо-оперативні групи. Слідчі та криміналістична лабораторія продовжують працювати над ідентифікацією тіл.
Серед поранених – п'ятеро чоловіків та 14 жінок. У них діагностовано мінно-вибухові травми, ампутації, осколкові поранення та переломи.
Робота поліціянтів на місці атаки була ускладнена атаками ворожих дронів.
- 9 вересня росіяни вдарили керованою авіабомбою по Яровій під час того, як люди отримували пенсії. Після атаки Укрпошта вирішила змінити процедуру виплат на прифронтових територіях.
- Згодом стало відомо, що жертвами атаки стали 24 людини. Ще майже два десятки постраждали.
