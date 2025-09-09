Поліція показала перші хвилини після удару по Яровій, де загинуло 24 людини – відео

З’явились кадри перших хвилин після російського авіаційного удару по селищу Ярова в Донецькій області, де загинуло 24 людини. Ролик оприлюднила Національна поліція.

За даними правоохоронців, станом на вечір 9 вересня вдалося ідентифікувати 20 загиблих. Дані ще чотирьох осіб уточнюються.

Жертвами ворожої атаки стали 15 жінок та дев’ять чоловіків.

Для збору доказів було створено додаткові слідчо-оперативні групи. Слідчі та криміналістична лабораторія продовжують працювати над ідентифікацією тіл.

Серед поранених – п'ятеро чоловіків та 14 жінок. У них діагностовано мінно-вибухові травми, ампутації, осколкові поранення та переломи.

Робота поліціянтів на місці атаки була ускладнена атаками ворожих дронів.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція