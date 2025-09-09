Полиция показала первые минуты после удара по Яровой, где погибло 24 человека – видео
Появились кадры первых минут после российского авиационного удара по поселку Яровая в Донецкой области, где погибли 24 человека. Ролик обнародовала Национальная полиция.
По данным правоохранителей, по состоянию на вечер 9 сентября удалось идентифицировать 20 погибших. Данные еще четырех человек уточняются.
Жертвами вражеской атаки стали 15 женщин и девять мужчин.
Для сбора доказательств были созданы дополнительные следственно-оперативные группы. Следователи и криминалистическая лаборатория продолжают работать над идентификацией тел.
Среди раненых – пятеро мужчин и 14 женщин. У них диагностированы минно-взрывные травмы, ампутации, осколочные ранения и переломы.
Работа полицейских на месте атаки была осложнена атаками вражеских дронов.
- 9 сентября россияне ударили управляемой авиабомбой по Яровой во время того, как люди получали пенсии. После атаки Укрпочта решила изменить процедуру выплат на прифронтовых территориях.
- Впоследствии стало известно, что жертвами атаки стали 24 человека. Еще почти два десятка пострадали.
Комментарии (0)