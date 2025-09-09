Полиция показала первые минуты после удара по Яровой, где погибло 24 человека – видео

Появились кадры первых минут после российского авиационного удара по поселку Яровая в Донецкой области, где погибли 24 человека. Ролик обнародовала Национальная полиция.

По данным правоохранителей, по состоянию на вечер 9 сентября удалось идентифицировать 20 погибших. Данные еще четырех человек уточняются.

Жертвами вражеской атаки стали 15 женщин и девять мужчин.

Для сбора доказательств были созданы дополнительные следственно-оперативные группы. Следователи и криминалистическая лаборатория продолжают работать над идентификацией тел.

Среди раненых – пятеро мужчин и 14 женщин. У них диагностированы минно-взрывные травмы, ампутации, осколочные ранения и переломы.

Работа полицейских на месте атаки была осложнена атаками вражеских дронов.

Фото: Нацполиция

