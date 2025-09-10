В Яровой возросло количество погибших. За пенсиями людей будут вывозить в другие города

Получать соцвыплаты, в частности пенсии, людей будут возить в Славянск или Краматорск, сообщили в ОВА

Место удара по Яровой (Фото: Нацполиция)

Количество погибших в поселке Яровая Донецкой области из-за удара управляемой авиабомбой 9 сентября возросло до 25 человек. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Вадим Филашкин.

Среди погибших 16 женщин и девять мужчин. Также известно о 18 раненых в результате вражеской атаки.

"Из раненых пятеро находятся в тяжелом состоянии и трое – в среднем. Трое пострадавших эвакуированы в Днепр для оказания квалифицированной медицинской помощи", – сообщил Филашкин.

В дальнейшем жителей прифронтовых населенных пунктов для получения социальных выплат будут вывозить малыми группами в более отдаленные от фронта места. Речь идет о Славянске, Краматорске – там будут заранее согласовывать места, где люди смогут получить выплаты.