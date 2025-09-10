В Яровой возросло количество погибших. За пенсиями людей будут вывозить в другие города
Количество погибших в поселке Яровая Донецкой области из-за удара управляемой авиабомбой 9 сентября возросло до 25 человек. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Вадим Филашкин.
Среди погибших 16 женщин и девять мужчин. Также известно о 18 раненых в результате вражеской атаки.
"Из раненых пятеро находятся в тяжелом состоянии и трое – в среднем. Трое пострадавших эвакуированы в Днепр для оказания квалифицированной медицинской помощи", – сообщил Филашкин.
В дальнейшем жителей прифронтовых населенных пунктов для получения социальных выплат будут вывозить малыми группами в более отдаленные от фронта места. Речь идет о Славянске, Краматорске – там будут заранее согласовывать места, где люди смогут получить выплаты.
- 9 сентября россияне ударили управляемой авиабомбой по Яровой в то время, когда люди получали пенсии. После атаки Укрпошта решила изменить процедуру выплат на прифронтовых территориях.
- Впоследствии стало известно, что жертвами атаки стали 24 человека. Еще почти два десятка пострадали.
- После атаки эвакуировали сразу восемь жителей, среди них и ребенка.
- Полиция показала первые минуты после удара по Яровой. По состоянию на вечер 9 сентября удалось идентифицировать 20 погибших, данные еще четырех человек уточнялись.
