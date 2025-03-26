Вілкул: Атака безпілотників на Кривій Ріг стала наймасовішою з початку війни – фото

Наслідки удару по Кривому Рогу (Фото: Сергій Лисак)

Ввечері 25 березня та проти ночі 26 березня Росія атакувала безпілотниками Дніпропетровську область, зокрема Кривій Ріг, Нікополь та Марганецьку громаду. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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Внаслідок атаки жертв та поранених немає.

У Кривому Розі, за даними голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, постраждали адмінбудівля, складські приміщення, промислове підприємство, пожежна частина та 6 авто. Виникли пожежі, які оперативно були загашені.

"Ворог здійснив наймасовішу з початку війни атаку дронами-камікадзе на наше місто", – написав Вілкул.

У Нікопольському районі пошкоджені 2 багатоквартирні будинки, підприємство та легковий автомобіль.

Загалом в небі над областю ввечері та вночі було збито 12 ворожих БпЛА.

Нікопольський район (Фото: Сергій Лисак)

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Нікопольський район (Фото: Сергій Лисак)