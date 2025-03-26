Вілкул: Атака безпілотників на Кривій Ріг стала наймасовішою з початку війни – фото
Ввечері 25 березня та проти ночі 26 березня Росія атакувала безпілотниками Дніпропетровську область, зокрема Кривій Ріг, Нікополь та Марганецьку громаду. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Внаслідок атаки жертв та поранених немає.
У Кривому Розі, за даними голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, постраждали адмінбудівля, складські приміщення, промислове підприємство, пожежна частина та 6 авто. Виникли пожежі, які оперативно були загашені.
"Ворог здійснив наймасовішу з початку війни атаку дронами-камікадзе на наше місто", – написав Вілкул.
У Нікопольському районі пошкоджені 2 багатоквартирні будинки, підприємство та легковий автомобіль.
Загалом в небі над областю ввечері та вночі було збито 12 ворожих БпЛА.
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- У ніч проти 25 березня ворожі безпілотники атакували Полтавську область. Внаслідок падіння уламків БпЛА у Миргородському районі було пошкоджено ангарне приміщення одного з підприємств. Двоє працівників підприємства отримали поранення.
- 25 березня повідомлялося, що в Ізюмі у підприємство влучили 14 безпілотників за годину.
- Ввечері 25 березня Росія масовано атакувала "шахедами" Кривий Ріг. У місті пролунало щонайменше 15 вибухів.