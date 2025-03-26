Вилкул: Атака беспилотников на Кривой Рог стала самой массовой с начала войны – фото
Вечером 25 марта и на ночь 26 марта Россия атаковала беспилотниками Днепропетровскую область, в частности Кривой Рог, Никополь и Марганецкую общину. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
В результате атаки жертв и раненых нет.
В Кривом Роге, по данным председателя Совета обороны города Александра Вилкула, пострадали админздание, складские помещения, промышленное предприятие, пожарная часть и 6 автомобилей. Возникли пожары, которые были оперативно потушены.
"Враг совершил самую массовую с начала войны атаку дронами-камикадзе на наш город", – написал Вилкул.
В Никопольском районе повреждены 2 многоквартирных дома, предприятие и легковой автомобиль.
Всего в небе над областью вечером и ночью было сбито 12 вражеских БпЛА.
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- В ночь на 25 марта вражеские беспилотники атаковали Полтавскую область. В результате падения обломков БпЛА в Миргородском районе было повреждено ангарное помещение одного из предприятий. Двое работников предприятия получили ранения.
- 25 марта сообщалось, что в Изюме в предприятие попали 14 беспилотников за час.
- Вечером 25 марта Россия массированно атаковала "шахедами" Кривой Рог. В городе прогремело не менее 15 взрывов.