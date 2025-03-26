Вилкул: Атака беспилотников на Кривой Рог стала самой массовой с начала войны – фото

В результате атаки, в частности, пострадала пожарная часть города

Последствия удара по Кривому Рогу (Фото: Сергей Лысак)

Вечером 25 марта и на ночь 26 марта Россия атаковала беспилотниками Днепропетровскую область, в частности Кривой Рог, Никополь и Марганецкую общину. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

В результате атаки жертв и раненых нет.

В Кривом Роге, по данным председателя Совета обороны города Александра Вилкула, пострадали админздание, складские помещения, промышленное предприятие, пожарная часть и 6 автомобилей. Возникли пожары, которые были оперативно потушены.

"Враг совершил самую массовую с начала войны атаку дронами-камикадзе на наш город", – написал Вилкул.

В Никопольском районе повреждены 2 многоквартирных дома, предприятие и легковой автомобиль.

Всего в небе над областью вечером и ночью было сбито 12 вражеских БпЛА.

Никопольский район (Фото: Сергей Лысак)

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Никопольский район (Фото: Сергей Лысак)