У Хмельницькій області правоохоронці затримали військовослужбовця територіального центру комплектування і соцпідтримки, який нібито "допомагав" чоловікам уникнути мобілізації. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
У МВС стверджують, що представник ТЦК у змові з лікарями військово-лікарської комісії за суму від $4500 сприяв виключенню потенційних призовників зі списків "за станом здоровʼя".
Після цього, як заявляють в МВС, ухилянтам надавалась довідка про непридатність до проходження подальшої служби в лавах ЗСУ.
Правоохоронці затримали представника ТЦК під час отримання неправомірної вигоди. Йому повідомили про підозру, чоловіку загрожує від трьох до восьми років тюрми з конфіскацією майна.
Наразі військового ТЦК заарештовано з правом внесення застави у розмірі майже 215 000 грн. Також чоловіка відсторонено від посади.
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