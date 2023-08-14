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МВС: Затримано військового ТЦК, який за суму від $4500 "допомагав" ухилянтам – відео видео

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14.08.2023, 16:43
Відео: МВС
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У Хмельницькій області правоохоронці затримали військовослужбовця територіального центру комплектування і соцпідтримки, який нібито "допомагав" чоловікам уникнути мобілізації. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

У МВС стверджують, що представник ТЦК у змові з лікарями військово-лікарської комісії за суму від $4500 сприяв виключенню потенційних призовників зі списків "за станом здоровʼя".

Після цього, як заявляють в МВС, ухилянтам надавалась довідка про непридатність до проходження подальшої служби в лавах ЗСУ.

Правоохоронці затримали представника ТЦК під час отримання неправомірної вигоди. Йому повідомили про підозру, чоловіку загрожує від трьох до восьми років тюрми з конфіскацією майна.

Наразі військового ТЦК заарештовано з правом внесення застави у розмірі майже 215 000 грн. Також чоловіка відсторонено від посади.

Оксана Житнюк
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