У Хмельницькій області правоохоронці затримали військовослужбовця територіального центру комплектування і соцпідтримки, який нібито "допомагав" чоловікам уникнути мобілізації. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

У МВС стверджують, що представник ТЦК у змові з лікарями військово-лікарської комісії за суму від $4500 сприяв виключенню потенційних призовників зі списків "за станом здоровʼя".



Після цього, як заявляють в МВС, ухилянтам надавалась довідка про непридатність до проходження подальшої служби в лавах ЗСУ.



Правоохоронці затримали представника ТЦК під час отримання неправомірної вигоди. Йому повідомили про підозру, чоловіку загрожує від трьох до восьми років тюрми з конфіскацією майна.

Наразі військового ТЦК заарештовано з правом внесення застави у розмірі майже 215 000 грн. Також чоловіка відсторонено від посади.

9 серпня глава НАЗК повідомив, що відомство перевіряє 135 військкомів. За його словами, як правило, перевірка підтверджує доброчесність більшості працівників.

11 серпня на засіданні РНБО рекомендувала головнокомандувачу Залужному призначити на посади начальників обласних ТЦК бойових офіцерів.

Того ж дня Зеленський повідомив, що ухвалено рішення звільнити всіх обласних військкомів.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.