В Хмельницкой области правоохранители задержали военнослужащего территориального центра комплектования и соцподдержки, который якобы "помогал" мужчинам избежать мобилизации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

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В МВД утверждают, что представитель ТЦК в сговоре с врачами военно-врачебной комиссии за сумму от $4500 способствовал исключению потенциальных призывников из списков "по состоянию здоровья".



После этого, как заявляют в МВД, уклонистам предоставлялась справка о непригодности к прохождению дальнейшей службы в рядах ВСУ.



Правоохранители задержали представителя ТЦК при получении неправомерной выгоды. Ему сообщили о подозрении, мужчине грозит от трех до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Сейчас военный ТЦК арестован с правом внесения залога в размере почти 215 000 грн. Также мужчина отстранен от должности.

9 августа глава НАПК сообщил, что ведомство проверяет 135 военкомов. По его словам, как правило, проверка подтверждает добропорядочность большинства сотрудников.

11 августа на заседании СНБО рекомендовал главнокомандующему Залужному назначить на должности начальников областных ТЦК боевых офицеров.

В тот же день Зеленский сообщил, что принято решение уволить всех областных военкомов.

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