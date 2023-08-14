В Хмельницкой области правоохранители задержали военнослужащего территориального центра комплектования и соцподдержки, который якобы "помогал" мужчинам избежать мобилизации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
В МВД утверждают, что представитель ТЦК в сговоре с врачами военно-врачебной комиссии за сумму от $4500 способствовал исключению потенциальных призывников из списков "по состоянию здоровья".
После этого, как заявляют в МВД, уклонистам предоставлялась справка о непригодности к прохождению дальнейшей службы в рядах ВСУ.
Правоохранители задержали представителя ТЦК при получении неправомерной выгоды. Ему сообщили о подозрении, мужчине грозит от трех до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Сейчас военный ТЦК арестован с правом внесения залога в размере почти 215 000 грн. Также мужчина отстранен от должности.
- 9 августа глава НАПК сообщил, что ведомство проверяет 135 военкомов. По его словам, как правило, проверка подтверждает добропорядочность большинства сотрудников.
- 11 августа на заседании СНБО рекомендовал главнокомандующему Залужному назначить на должности начальников областных ТЦК боевых офицеров.
- В тот же день Зеленский сообщил, что принято решение уволить всех областных военкомов.
Комментарии