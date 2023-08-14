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МВД: Задержан военный ТЦК, который за сумму от $4500 "помогал" уклонистам – видео видео

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14.08.2023, 16:43
Видео: МВД
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В Хмельницкой области правоохранители задержали военнослужащего территориального центра комплектования и соцподдержки, который якобы "помогал" мужчинам избежать мобилизации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

В МВД утверждают, что представитель ТЦК в сговоре с врачами военно-врачебной комиссии за сумму от $4500 способствовал исключению потенциальных призывников из списков "по состоянию здоровья".

После этого, как заявляют в МВД, уклонистам предоставлялась справка о непригодности к прохождению дальнейшей службы в рядах ВСУ.

Правоохранители задержали представителя ТЦК при получении неправомерной выгоды. Ему сообщили о подозрении, мужчине грозит от трех до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Сейчас военный ТЦК арестован с правом внесения залога в размере почти 215 000 грн. Также мужчина отстранен от должности.

Оксана Житнюк
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