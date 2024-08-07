Новий антирекорд. Біля кордону на Одещині зупинили фуру з 48 чоловіками в кузові – фото

У вівторок, 6 серпня, в Одеській області прикордонники Подільського загону спільно з поліціянтами затримали 48 чоловіків, які намагались незаконно перетнути кордон у кузові вантажного автомобіля. Про це повідомили Державна прикордонна служба України та Національна поліція Одеської області.

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За даними ДПСУ, прикордонники за допомогою безпілотника простежили рух порушників та на околиці села Чорна Подільського району зупинили вантажівку. У кузові авто правоохоронці виявили 48 чоловіків, які намагались незаконно перетнути кордон із Молдовою.

У відомстві зазначили, що вартість такої поїздки становила 150 000 грн з кожного "клієнта". Вказану суму чоловіки мали сплатити організатору – адміністратору одного з Telegram-каналів в разі їх успішного переправлення.

Аби дістатися кордону, чоловіків на визначених місцях зупинки забирав водій вантажівки. Прикордонники зазначили, що це новий антирекорд за кількістю "охочих" незаконно виїхати за кордон.

У Нацполіції уточнили, що вантажівку зупинили за три кілометри від кордону. Затримані – чоловіки віком від 21 до 48 років із різних регіонів України.

На порушників правоохоронці склали протоколи за статтями про незаконне перетинання або спробу незаконного перетинання кордону та про порушення прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через держкордон або режимних правил у контрольних пунктах в’їзду – виїзду.

Їм загрожує штраф або до 15 діб адмінарешту.

Фото: Державна прикордонна служба України

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

4 липня речник ДПСУ повідомив, що останнім часом спроб незаконного перетину кордону стало значно більше. За його словами, порушники готові платити "перевізникам" від $3000 до $20 000 за те, щоб їх вивезли з України.

10 липня прикордонники затримали 23 чоловіків, які хотіли незаконно пробратися за кордон на зерновозі.

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