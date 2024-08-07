Новый антирекорд. У границы в Одесской области остановили фуру с 48 мужчинами в кузове

Во вторник, 6 августа, в Одесской области пограничники Подольского отряда совместно с полицейскими задержали 48 мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу в кузове грузового автомобиля. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины и Национальная полиция Одесской области.

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По данным ГПСУ, пограничники с помощью беспилотника проследили движение нарушителей и на окраине села Черная Подольского района остановили грузовик. В кузове авто правоохранители обнаружили 48 мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу с Молдовой.

В ведомстве отметили, что стоимость такой поездки составляла 150 000 грн с каждого "клиента". Указанную сумму мужчины должны были оплатить организатору – администратору одного из Telegram-каналов в случае их успешной переправки.

Чтобы добраться до границы, мужчин на определенных местах остановки забирал водитель грузовика. Пограничники отметили, что это новый антирекорд по количеству "желающих" незаконно выехать за границу.

В Нацполиции уточнили, что грузовик остановили в трех километрах от границы. Задержанные – мужчины от 21 до 48 лет из разных регионов Украины.

На нарушителей правоохранители составили протоколы по статьям о незаконном пересечении или попытке незаконного пересечения границы и о нарушении пограничного режима, режима в пунктах пропуска через госграницу или режимных правил в контрольных пунктах въезда – выезда.

Им грозит штраф или до 15 суток админареста.

Фото: Государственная пограничная служба Украины

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция

4 июля спикер ГПСУ сообщил, что в последнее время попыток незаконного пересечения границы стало значительно больше. По его словам, нарушители готовы платить "перевозчикам" от $3000 до $20 000 за то, чтобы их вывезли из Украины.

10 июля пограничники задержали 23 мужчин, которые хотели незаконно пробраться за границу на зерновозе.

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