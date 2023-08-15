Національна поліція опублікувала відео перших хвилин після обстрілу Львова рано вранці 15 серпня.

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Правоохоронці зазначили, що сьогодні львів’яни вкотре прокинулись під звуки вибухів, і патрульні спільно з іншими службами на місці надавали всю необхідну допомогу цивільним.

На опублікованих кадрах поліціянти виводили людей із будинку, що постраждав від обстрілу окупантів. Як чути з розмови правоохоронців, одна з квартир загорілась.

"Закликаємо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже ворог продовжує підступно нищити усе на своєму шляху", – зазначили в поліції.

Цієї ночі були прильоти крилатих ракет у Львові, Луцьку та Дніпрі. Росія била по промислових підприємствах, постраждали житлові будинки, є загиблі. Дивіться фото наслідків зі Львова та Луцька.

За даними Повітряних сил, близько 04:00 росіяни вдарили ракетами морського та повітряного базування, всього зафіксовано щонайменше 28 пусків крилатих ракет різних типів.

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